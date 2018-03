Homem é preso por estuprar enteada de 11 anos na Zona Leste de Manaus

Manaus - Um homem de 38 anos foi preso, na madrugada desta quarta-feira (7), por suspeita de abusar sexualmente da enteada de 11 anos. O caso aconteceu no bairro Puraquequara, Zona Leste da capital.

Ele foi detido por policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após denúncia, e foi autuado por estupro de vulnerável. Ele está preso na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde o caso foi registrado.

Ranking

O Amazonas é apontado como o 15º Estado com maior número de casos de estupros coletivos do país, dois casos de estupro e aliciamento de menores repercutiram na capital e no interior, nesta semana. O primeiro envolve dois rapazes acusados de estuprarem os irmãos menores, em Manaus. O segundo envolve um pai que estuprou e engravidou a filha de 13 anos, em Parintins.

Leia também: Irmãos de 18 e 19 anos são detidos por estuprar irmãos menores

Conforme levantamento da Secretaria da Mulher, da Câmara dos Deputados, de janeiro de 2015 a maio de 2017, o Amazonas registrou 14 casos de estupros coletivos, de um total de 400 noticiados pelo Brasil. O Estado campeão foi São Paulo, com 34 matérias denunciando o crime, seguido da Bahia, com 32 casos.

Em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), após uma caçada policial em uma comunidade, Márcio Tavares de Oliveira, de 39 anos, conhecido como “Brelaz”, foi preso suspeito de estuprar e engravidar a própria filha, hoje com 13 anos.

Os abusos, segundo a delegada da Mulher de Parintins, Alessandra Trigueiro, ocorreram desde quando a vítima tinha dez anos. Ele e a família viviam na comunidade São Francisco, na região do Paraná do Espírito Santo de Baixo.

Em Manaus, na noite de segunda-feira (5), dois irmãos, de 19 e 18 anos, foram presos suspeitos de estuprarem os irmãos mais novos, de 16, 13, oito e seis anos. O crime aconteceu no bairro Nova Cidade, Zona Norte. Denunciados por estupro de vulnerável e favorecimento a prostituição, de acordo com a mãe, eles cometeram os crimes quando ainda eram menores de idade.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Preso homicida e braço direito de traficante da FDN

Cidade de Deus, o retrato do medo e da insegurança em Manaus

Chuva derruba árvore e ônibus colide em poste na manhã desta quarta