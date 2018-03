Quadrilha é presa por falsificar documentos para empréstimos bancários

Manaus - Quatro integrantes de uma quadrilha, que falsificava documentos de identidade para realizar empréstimos bancários, foram presos, nesta terça-feira (6). Entre os suspeitos estão Ronaldo Zagary Lopes, de 46 anos, e Francilene Ximenes Firmino, de 28 anos, ex-funcionários terceirizados do Instituto de Identificação (II), da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), órgão responsável pela emissão de Registros Gerais (RGs).

Também foram detidos Benedita Lúcio de Lima, de 48 anos, que era a responsável por sacar os empréstimos e Plácido Otávio Vieira da Silva, de 32 anos, quem escolhia as vítimas do golpe.

A quadrilha foi desarticulada após a equipe do DRCO receber denúncias | Foto: Marcely Gomes

A quadrilha foi desarticulada após a equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) receber denúncias anônimas informando sobre as ações da organização criminosa. Benedita e Francilene foram presas quando usavam os documentos falsificados para adquirir um empréstimo de R$ 44 mil em uma financeira, localizada em um edifício comercial na avenida Sete de Setembro, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.



De acordo com o diretor do DRCO, delegado Guilherme Torres, a dupla de ex-funcionários, Ronaldo e Francilene, desviavam do instituto prontuários e cédulas de identidade em branco.



A quadrilha seleciona as vítimas após o vazamento de cédulas de identidades do Instituto de Identificação | Foto: Marcely Gomes

“Após os desvios, os documentos eram entregues ao Plácido, que era o encarregado de pesquisar nomes e dados de pessoas para serem inseridos nas cédulas e obter os empréstimos. Não sabemos de que forma eles escolhiam as vítimas, mas todas eram pessoas que tinham capacidades financeiras altas”, disse delegado.

Benedita, Francilene, Plácido e Ronaldo foram autuados em flagrante por estelionato tentado e organização criminosa. O grupo deve ser encaminhado para audiência de custódia, no Fórum Hecoch Reis, na Zona Sul.

