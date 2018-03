Casal é preso com drogas avaliadas em mais de R$ 250 mil, no Alvorada

Manaus - O Vigilante Josiel Alves de Oliveira, de 26 anos, juntamente com a esposa, a manicure Mariane Gomes do Nascimento, de 28 anos, foram presos com 35 quilos de drogas avaliados em R$ 250 mil, na tarde da última terça-feira (6), em uma casa na rua Criciúma, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste. A apresentação do casal ocorreu nesta quarta (7), na Delegacia Geral, bairro Dom Pedro.

De acordo com a diretora-adjunta do Departamento de Investigação Sobre Narcóticos (Denarc), delegada Tamara Albano, a prisão da dupla ocorreu após os policiais receberem uma denúncia anônima informando que na casa havia uma grande quantidade de drogas escondida em um dos cômodos.

Leia também: Às vésperas do Dia da Mulher, diretora de escola é assassinada no AM

A prisão da dupla ocorreu após os policiais receberem uma denúncia anônima | Foto: Marcely Gomes

"Após as investigações, ontem nós recebemos as informações que esse carregamento de drogas já estava armazenado em uma casa no bairro Alvorada. Durante depoimento, o casal disse que uma mulher deixou a droga na casa e ela iria ligar para informar qual seria o destino final do entorpecente. Eles receberiam a quantia total de R$ 4 mil para guardar a droga", explicou a delegada.

Ainda segundo a delegada, os suspeitos não demonstraram resistência no momento em que avistaram os policiais. Josiel afirmou que havia drogas em um dos cômodos da casa e indicou onde estavam escondidos 25 quilos de maconha, do tipo "skunk", e dez quilos de cocaína.

As drogas estão avaliadas em R$ 250 mil | Foto: Marcely Gomes

O casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e em seguida foi encaminhado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, localizado na Zona Sul de Manaus.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Chuva derruba árvore e ônibus colide em poste na manhã desta quarta

Cidade de Deus, o retrato do medo e da insegurança em Manaus

Corpo em avançado estado de decomposição é resgatado em Manaus