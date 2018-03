Pistoleiro da FDN matou dez e é preso com renda do tráfico em Manaus

Manaus - Enquanto recolhia dinheiro das bocas de fumos de bairros da Zona Oeste, Alexandre Alves da Silva, de 22 anos, conhecido como “Cagão”, que nas ruas de Manaus atuava como pistoleiro e braço direito do traficante “Sandrinho da FDN”, foi apresentado, na manhã desta quarta-feira (7), na sede da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.



Ele é acusado de envolvimento em pelo menos dez assassinatos na capital amazonense, a mando de "Sandrinho", que foi preso no dia 6 de fevereiro deste ano. A prisão de Alexandre foi realizada por uma equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), que estava monitorando o suspeito há pelo menos um mês. Cerca de R$ 6 mil reais foi apreendido com o pistoleiro.

“Ele era o homicida mais procurado atualmente, sabíamos que ele estava utilizando um carro modelo Honda Fit e estava circulando pelo bairro Vila da Prata. Montamos uma campana e conseguimos realizar a prisão quando ele recolhia o dinheiro do tráfico de drogas, de bocas de fumo na Compensa”, informou o delegado Guilherme Torres, diretor do DRCO.

Cagão foi preso com R$ 6 mil | Foto: Marcely Gomes

Leia também: Casal é preso com drogas avaliadas em mais de R$ 250 mil, no Alvorada

De acordo com o delegado Juan Valério, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Alexandre estava sendo procurado pela participação efetiva do assassinato de Clerton da Silva Menezes, ocorrido no dia 8 de novembro de 2016.

"Depois da prisão de 'Sandrinho', o 'Cagão' assumiu o comando do tráfico de drogas na Vila da Prata. Ele chegou a fazer ameaças aos familiares das vítimas de homicídios, para que os casos não fossem denunciados. Dos dez casos em que ele é suspeito de envolvimento, Cagão confessou um dos casos, em depoimento, e disse que forneceu a arma para um outro caso. As prisões vão continuar, pois estamos identificando outros pistoleiros do grupo criminoso e pedimos a ajuda dos moradores para que denunciem esses criminosos", ressaltou Valério.

Ele foi preso por policiais do DRCO em uma ação conjunta com investigadores da DEHS | Foto: Marcely Gomes

Alexandre foi indiciado por homicídio qualificado. Ele responderá pelo envolvimento nos dez homicídios, no qual está sendo investigado pela DEHS. O acusado será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Quadrilha é presa por falsificar documentos para empréstimos bancários

Homem é preso por estuprar enteada de 11 anos na Zona Leste de Manaus

Cidade de Deus, o retrato do medo e da insegurança em Manaus