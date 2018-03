Mulher é presa ao tentar roubar residência no Novo Aleixo

Manaus- Uma mulher identificada como Maria Roseane Alves da Silva, de 29 anos, foi presa na tarde desta quarta-feira (7), no momento em que tentava furtar uma residência, localizada na rua 197 do Núcleo XVI, bairro Novo Aleixo. Policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizavam patrulha no local, quando se depararam com a suspeita agredindo a proprietária que chegava em casa, na tentativa de praticar o roubo no local.

De acordo com a Polícia, Maria Roseane agia na companhia de um comparsa. O homem conseguiu fugir do local pelos fundos da residência ao perceber a aproximação da viatura.



Maria Roseane Alves da Silva foi encaminhada para o 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na Avenida Coronel Sávio Belota, Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Drogas

Ainda no mesmo bairro, um homem identificado como Fabiano Batista dos Santos, de 27 anos ,foi preso por policiais também da 27ª (Cicom). Fabiano foi apontado por moradores e comerciantes que trabalham próximo ao local como um dos comerciantes de drogas que atuava no lugar.

Com ele foi encontrado uma porção de maconha e e a quantia de R$ 174,20 em espécie. Fabiano dos Santos foi conduzido ao 27º Distrito Integrado de Policia (DIP).

Novo Aleixo

O bairro Novo Aleixo é destaque nos últimos dias, em relação à insegurança e criminalidade. Na última quinta-feira (1º) a polícia civil desmontou uma casa no bairro, onde funcionava uma espécie de quartel general, para membros da Facção criminosa Família do Norte (FDN).

O local era usado pelo grupo para planejar ataques. Pelo menos 29 pessoas foram presas durante a operação intitulada "Operação Jejuardes".

Outro caso que chamou a atenção da população também no Novo Aleixo foi o assassinato de um taxista de 40 anos foi morto a tiros na manhã da ultima segunda-feira (5) na rua 58 do conjunto Mutirão.

O taxista foi atingido por pelo menos quatro tiros, sendo que um dos disparos atingiu a cabeça da vítima. Ao ser baleado, ele bateu o carro no muro de uma residência e morreu dentro do veículo. As informações preliminares deram conta de que o taxista estava acompanhado de dois passageiros que, possivelmente, teriam envolvimento com o tráfico de drogas.

