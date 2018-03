Presa suspeita de decapitar traficante no Viver Melhor, diz polícia

Manaus - Suspeita de ter decapitado traficante conhecido como "Billy", uma mulher foi presa nesta quarta-feira (7), durante operação policial da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A prisão ocorreu durante a Operação Keres, deflagrada desde o último sábado (3), no residencial Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus. Um organograma completo deve ser apresentado pela polícia nesta quinta-feira (8), durante coletiva de imprensa.

Entenda o caso

O corpo e a cabeça do traficante conhecido como "Billy" foram encontrados no dia 4 de dezembro do ano passado, no residencial, nas proximidades de um balneário, depois que a mãe do traficante procurou a polícia para dizer que o filho e duas mulheres teriam sido sequestrados.

As partes foram encontradas depois de uma denúncia anônima naquele dia, feita a policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ao seguirem até o local indicado, os policiais constataram que a cabeça se tratava do traficante.





