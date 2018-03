Túnel é encontrado em presídio com mais de 1,5 mil presos em Manaus

Manaus - Um túnel foi encontrado no final da tarde desta quarta-feira (7), no pavilhão 5 do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no km 8 da BR-174. A escavação foi descoberta durante uma vistoria dos servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e agentes da Umanizzare durante o procedimento de tranca na unidade, após denúncia anônima.

O secretário de Estado de Administração Penitenciária, coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, explicou que os indícios de que os detentos do CDPM estavam planejando uma fuga foram intensificados desde o último fim de semana de visitas.

“Recebemos denúncia anônima pelo nosso WhatsApp Denúncia e também pelo 181, que é o Disk-Denúncia. Com as informações, realizamos procedimentos mais rígidos e nessa tarde conseguimos identificar um túnel, ainda no início do processo de escavação, que seria utilizado para a fuga dos detentos”, disse Cleitman Coelho.

Cleitman Coelho ressalta que o sobrinho do traficante José Roberto Barbosa, o “Zé Roberto”, Thiago Alemão, é um dos presos que estão alojados na cela do pavilhão 5, onde o túnel foi encontrado.

Unidade

Atualmente, o CDPM possui 1,3 mil presos, sendo 130 destes alojados no pavilhão 5, onde o túnel foi encontrado. Cleitman Coelho ressalta que o plano dos presos era que todos os 130 do pavilhão e mais alguns detentos que estão custodiados em outras áreas utilizassem a escavação para fugirem da unidade.

Túnel em 2017

Em outubro do ano passado, a Seap realizou uma vistoria especial em um dos finais de semana de visita dos familiares nas unidades prisionais. Na ocasião foi encontrado um túnel de aproximadamente 3 metros de profundidade e 8 metros de comprimento na área de mata, com cerca de 100 metros de distância do acesso à muralha do CDPM, que dava acesso ao mesmo pavilhão do túnel descoberto nesta quarta-feira. A ação da Seap evitou a fuga de 250 presos à época.





