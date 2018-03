Jovem de 20 anos é executado com tiros na cabeça em beco no Mutirão

Ninguém foi preso pela autoria do crime | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Mateus Carmo da Costa, de 20 anos, foi morto, na manhã desta quinta-feira (8), após ser alvejado na cabeça com aproximadamente quatro tiros. O crime aconteceu próximo a um igarapé situado na rua 29, no conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital.

A motivação do crime ainda é desconhecida para a polícia. Policiais militares da 27º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para o local, mas ninguém foi preso, conforme revelou um cabo da PM.

Moradores do local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Instituto Médico Legal (IML) para atuarem na remoção do corpo.

A 27º Cicom informou que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai tomar a direção das investigações em torno do caso. Conforme informações de populares, o jovem era deficiente mental.

'Justiceiro' atira em grávida e crianças

Na noite de quarta (7), uma tentativa de assalto terminou com uma grávida de três meses, identificada como Luciane Corrêa da Silva, de 22 anos, e mais duas crianças de dez e 13 anos baleadas. Um justiceiro teria aparecido e executado uma mulher, suspeita de assalto, ainda não identificada. Os outros três suspeitos que estavam com a vítima executada conseguiram fugir.

Segundo o marido da grávida, eles estavam em uma Kombi quando foram surpreendidos pelos supostos assaltantes. "Nós estávamos parados na rua, verificando o pneu do carro, quando uma aglomeração de pessoas vieram correndo em nossa direção. Os assaltantes falaram para o pessoal que estava dentro do carro sair, foi quando apareceu o 'justiceiro' e aconteceu a troca de tiros", explicou.

A grávida e as crianças foram encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo para receberem cuidados médicos.

Edição: Isac Sharlon

