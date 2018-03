Bala está alojada em corpo de grávida, mas bebê não corre risco

A grávida e os dois meninos foram baleados durante uma troca de tiros entre um "justiceiro" e quatro assaltantes | Foto: Reprodução/Internet

Manaus - Duas das três vítimas baleadas durante uma tentativa de assalto, na noite desta quarta-feira (7), na Zona Norte de Manaus, continuam internadas no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, localizado na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste da capital.

Segundo o boletim médico divulgado, na manhã desta quinta-feira (8), pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam), a mulher grávida, de 22 anos, foi atingida na região lombar, e a bala ficou alojada no corpo. Ela está no terceiro mês de gestação, em observação na enfermaria da unidade de saúde. O menino de dez anos foi baleado na perna direita e está internado em observação na enfermaria pediátrica. Os dois têm estado de saúde considerável estável.

O adolescente de 13 anos, a terceira vítima que deu entrada às 19h20 no pronto-socorro, foi atingido nas costas. Segundo o pai da vítima, o marceneiro Rondilei Veiga, o menino recebeu alta ainda na noite de ontem. "Ele passou por cirurgia e teve a bala retirada", contou o homem que ficou no meio do fogo cruzado e por pouco também não foi baleado.

O caso

A grávida e os dois meninos foram baleados durante uma troca de tiros entre um "justiceiro" e quatro assaltantes. O caso aconteceu na rua Lírio das Pedras, na comunidade Gustavo Nascimento, bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, um dia após o Em Tempo publicar a matéria "Cidade de Deus, o retrato do medo e da insegurança em Manaus".

Um grupo de aproximadamente nove evangélicos, que estava em uma Kombi, foi surpreendido por quatro assaltante que fugiam após cometerem uma série de assaltos na área.

"Nós estávamos parados na rua, verificando o pneu do carro, quando uma aglomeração de pessoas vieram correndo em nossa direção. Os assaltantes falaram para o pessoal que estava dentro do carro sair, foi quando apareceu o 'justiceiro' e aconteceu a troca de tiros", explicou o marido da grávida.

Uma jovem identificada como Brenda Vieira da Silva, de 20 anos, que estava com o grupo criminoso, foi agredida e morreu no local.

