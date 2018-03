Polícia Civil prende dupla e apreende adolescente envolvidos em roubo

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas apresentou na manhã desta quinta-feira (8) dois homens identificados como Etcheverre de Almeida Lopes, 19, conhecido como “Pierre"; e Daniel Ferreira de Souza, 18, o “Bodoinha"; presos em cumprimento a mandado de prisão preventiva por roubo majorado, ocorrido no dia 24 de janeiro deste ano. Um adolescente de 15 anos foi apreendido por envolvimento no delito.

De acordo com a Polícia, o mandado de prisão em nome de Etcheverre e Daniel foi expedido no dia 28 de fevereiro deste ano, pelo juiz Luiz Alberto Nascimento Albuquerque, da 1ª Vara Criminal.



As prisões ocorreram na tarde da última terça-feira (6/3). “Pierre" foi preso por volta das 17h, na casa da namorada dele, situada na rua Doutor Sirilo, bairro Zumbi dos Palmares, zona leste. Já “Bodoinha" foi preso por volta das 17h30, na residência onde morava, na rua João do Nascimento, bairro São José Operário, também na zona leste.

Ainda de acordo com a Polícia, o adolescente se apresentou, espontaneamente, no prédio do 9º DIP, acompanhado da mãe dele. O fato ocorreu quarta-feira (7/3). “O roubo aconteceu em uma clínica odontológica situada no bairro São José Operário. “Pierre", “Bodoinha" e o adolescente cometeram o crime em posse de dois simulacros de arma de fogo. No dia do crime, o trio entrou no estabelecimento, rendeu os clientes agindo de forma agressiva e, em ato contínuo, subtraiu sete aparelhos celulares, cartões de crédito e documentos das vítimas.



Logo após a expedição da ordem judicial em nome de Etcheverre e Daniel, iniciamos as diligências até lograrmos êxito nas prisões dos indivíduos”, explicou a autoridade policial.

Durante depoimento no 9º DIP, os envolvidos no crime explicaram que, dias antes do delito, observaram a movimentação da clínica. Eles aguardaram um momento oportuno para praticarem o roubo. O trio disse, ainda, que os celulares subtraídos foram vendidos e o dinheiro dividido entre eles.

Etcheverre e Daniel foram indiciados por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, a dupla será levada ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).



O delegado explicou que o adolescente, após ser ouvido no 9° DIP, foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde irá responder por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.

