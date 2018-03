Homem é morto por amigo com facada no peito no Nova Floresta

Manaus- Ednei Rodrigues De Souza, de 30 anos, foi atingido por uma facada no peito, no início da noite desta quinta-feira (08). Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, situado na rua Esmeralda, Bairro Nova Floresta, Zona Norte de Manaus. A perfuração foi efetuada por um amigo de Ednei, ainda não identificado, durante uma discussão entre os dois.

De acordo com testemunhas, Ednei estava bebendo com o colega em via pública. Em determinado momento, eles iniciaram uma briga e o suspeito tirou uma faca da cintura e o atingiu com um golpe certeiro. Depois da agressão, ele fugiu do local sem prestar socorro ao amigo, que agonizou até a morte.

Ainda não se sabe o que teria motivado a discussão, mas o caso será investigado pela polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, quando chegou ao local, a vítima já estava sem vida. A família de Ednei não quis comentar sobre a morte e nem sobre a ação do amigo dele.

Ednei Rodrigues De Souza de 30 anos foi atingido por uma facada no peito na início da noite desta quinta-feira (08) | Foto: Divulgação





Policiais da 14ª Companhia Interativa de Policia (Cicom) atenderam a ocorrência. O corpo de Ednei foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necrópsia.

Facadas

No último final de semana, um menor matou o próprio irmão, identificado como Daniel do Santos Marques, de 18 anos, com uma faca de cortar pão. O caso aconteceu na rua Doutor Almínio, Centro de Manaus. A vítima também foi atingida no peito.

O crime ocorreu na madrugada de sábado para domingo quando Daniel teria feito uma brincadeira questionando a sexualidade do irmão, que não gostou e desferiu a facada.

O Samu chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu ao golpe e morreu no local. O caso foi atendido por policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

