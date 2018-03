Roubo, perseguição e tiroteio na Compensa deixa um morto e um ferido

Um dos homens morreu em uma unidade de saúde e o outro foi preso e levado para o 19º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Após um confronto com a polícia, um assaltante, ainda não identificado, foi morto com dois tiros e o comparsa dele, identificado como Janderson Silva Cleto, de 28 anos, foi preso, na noite desta quinta-feira (8). Eles são suspeitos de roubar um carro e trocar tiros com policiais durante a tentativa de fuga.

O veículo foi roubado na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, na Zona Oeste. Policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e perseguiram os suspeitos.

Segundo a polícia, os assaltantes foram alcançados pela equipe policial e abandonaram o carro roubado no cruzamento da avenida Brasil com a rua Belo Horizonte, também no bairro Compensa.

Eles atiraram contra os policiais, que revidaram trocando tiros com os suspeitos. Após a ação, Janderson foi capturado com uma pistola simulacro, uma arma caseira calibre 38, com duas munições deflagradas.

O veículo foi roubado na avenida Coronel Teixeira e abandonado na avenida Brasil | Foto: Divulgação

Mesmo ferido, o comparsa de Janderson conseguiu fugir. Minutos depois ele foi encontrado, após dar entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, também na Zona Oeste. Ele foi baleado no joelho e no tórax e morreu durante atendimento médico na unidade.

O corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde permanece sem identificação. Ele aparentava ter idade de 20 a 25 anos e possui duas tatuagens, uma com a frase “Salmo 91”, na costela direita, e um dragão no braço direito.

Janderson foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e deve responder pelos crimes de roubo e posse ilegal de arma de fogo.

Chacina na Compensa

Na noite do dia 12 de dezembro de 2017, um tiroteio no campo de futebol do Centro Social Urbano (CSU), na Compensa, deixou seis pessoas mortas e outras nove feridas. Na ocasião, três veículos foram utilizados por criminosos que dispararam rajadas de tiros em direção aos frequentadores do local.

