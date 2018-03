Dupla é presa com droga, fuzil e munições no Jorge Teixeira, em Manaus

Manaus - Antuniel Pinto, de 38 anos, e Charmilson Cruz de Lima, de 33 anos, foram presos, na manhã desta sexta-feira (9), com um fuzil AK-47, calibre 762 com três carregadores, 36 munições de fuzil calibre 556 e porções de cocaína.

A dupla foi detida por uma equipe da Rocam após a denúncia de que um homem estava comercializando drogas na terceira etapa do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital.

Policiais foram até o local da denúncia e encontraram Charmilson, que estava com a droga. Durante a abordagem foi encontrada no celular dele, uma foto com o fuzil. Ele então informou aos policiais que a arma estava na casa de Antuniel, localizada na travessa Peixe Boi, no mesmo bairro.

Na residência, os policiais apreenderam o fuzil e as munições. A dupla foi encaminhada ao 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP). “Não houve resistência quando os policiais da Rocam chegaram na casa do suspeito. Ele apenas informou que estava guardando a arma e permaneceu em silêncio. Esse é um armamento de guerra e vamos investigar a origem desse fuzil para inibir outras ações criminosas”, explicou o delegado titular do 30º DIP, Antônio Rondon.

O celular de Charmilson será usado como prova nas investigações, onde será analisado com objetivo de encontrar outras informações. Os suspeitos devem responder pelos crimes de tráfico de drogas e posse de armamento e munição de uso restrito das forças armadas. Ao término dos procedimentos na unidade policial, eles serão encaminhados para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, na Zona Sul de Manaus.

Apreensões no AM

Apesar de inúmeras apreensões de armas de médio e de grosso calibre de origem colombiana, russa, americana e até israelense, as Forças de Segurança do Estado garantem que o Amazonas não é uma rota do tráfico de armas. Somente em 2017, 617 armas foram apreendidas pela polícia amazonense.

No primeiro mês deste ano foram 87. Recentemente foram apreendidos em Manaus três fuzis, sendo dois AK 47 de origem soviética e um AR-15 de origem americana, além de metralhadora, pistolas e revólveres. O arsenal estava em posse de 20 criminosos ligados à facção criminosa Família do Norte (FDN) e seria usada em um confronto contra o grupo rival, Primeiro Comando da Capital (PCC).



