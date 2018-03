Irmão ‘cagueta’ irmão e os dois acabam presos pela Rocam, em Manaus

Manaus- Elvis dos Santos Lima, de 22 anos, foi preso com uma arma de fogo caseira no início da madrugada desta sexta-feira (09), em flagrante por policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na rua 15, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Após a prisão, o suspeito informou que na casa de seu pai havia mais uma arma escondida. Os policiais foram até à residência localizada na rua João Alfredo, bairro da Paz, onde encontraram o irmão de Elvis, Edson dos Santos Lima, 48 anos. Na casa foi encontrado um revólver calibre 38, além de um caderno com anotações da venda de entorpecentes.

Os dois foram encaminhados para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para a realização dos procedimentos cabíveis e em seguida serão encaminhados para audiência de custódia no fórum Ministro Henoch Reis, na zona sul da capital.

Com a dupla foi encontrado uma arma caseira e um revolver calibre 38 | Foto: Divulgação

Agressão em família

Um homem foi preso, na última quinta-feira (8), suspeito de agredir a avó, de 64 anos. Gabriel Martins de Lima, de 23 anos, foi apreendido na rua Flor de Caquitos, comunidade Parque Riachuello, bairro Tarumã, na casa onde morava com a idosa. A vítima foi levada para a Unidade de Pronto-Atendimento do bairro Campo Sales e passa bem.

Gabriel foi preso após vizinhos notarem a movimentação na casa e acionarem a 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). De acordo com o capitão Lúcio Landim, o suspeito aparentava estar sob efeito de drogas.

"Ele apresentava diversas escoriações pelo corpo porque estava quebrando tudo na casa. Após acalmar os ânimos, foi dada voz de prisão e ele foi conduzido até a delegacia", informou.

Gabriel foi encaminhado para o 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e foi autuado por agressão, dano e injúria.

