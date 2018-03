Corpo com crânio à mostra é encontrado no Distrito Industrial

Manaus - Um corpo foi encontrado na tarde desta sexta-feira (9), na localidade conhecida como Ramal da Samsung, no Distrito Industrial II, zona Leste de Manaus. O cadáver, que já estava com o crânio e demais ossos à mostra, foi encontrado numa área de barranco, e provavelmente tenha sido “desovado” no local.

O corpo foi encontrado por policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) durante patrulhamento de rotina pela área. O Instituto Médico Legal (IML) está sendo aguardado para a remoção do corpo.

Ainda não há a informação se o cadáver encontrado é do sexo masculino ou feminino, mas as vestimentas indicam que é de um homem. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso.





