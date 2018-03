Polícia impede entrada de drogas e celulares no presídio em UPP

​Manaus - Durante patrulhamento na madrugada desta sexta-feira (9), policiais militares conseguiram impedir a entrada de sete aparelhos celulares, quatro carregadores e cerca de cinco pacotes de drogas, entre elas maconha, em um dos presídios da capital amazonense. O material seria entregue aos presos da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada na Zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia, por volta das 2h, um homem ainda não identificado estaria tentando pular o muro da UPP com os objetos. Nesse momento, ele foi avistado por um guarda da guarita. Os policiais da Força Tática foram acionados e saíram em busca do homem, que tentou fugir ao avistar a viatura. Ele adentrou uma área de mata, que fica atrás da unidade prisional.

Durante a fuga, o homem deixou cair o pacote onde estavam aparelhos e drogas. A polícia realizou buscas no matagal, mas não obteve êxito na busca pelo suspeito. Segundo a polícia, todos os celulares estavam carregados e com chips que, provavelmente, seriam usados pelos detentos.

Outra tentativa

Em janeiro deste ano, Maria do Socorro do Nascimento Carvalho, de 36 anos, foi presa tentando entrar com maconha na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). O inusitado da tentativa foi que as drogas estavam escondidas dentro de sachês de macarrão instantâneo. De acordo com a polícia, ela teria levado a droga a pedido da esposa de um detento da unidade.

