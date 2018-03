Corpo é encontrado em ramal com galho de árvore introduzido no ânus

Manaus - Morto há pelos menos quatro dias, o corpo de um homem, ainda não identificado, aparentando ter entre 28 e 35 anos, foi encontrado em um ramal de difícil acesso, na invasão da comunidade Canaã, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, na noite desta sexta-feira (9). O cadáver estava com um galho de árvore introduzido no ânus e foi encontrado por crianças que passaram pelo local.

De acordo com a perícia, o homem estava com a bermuda até a altura dos joelhos e, possivelmente, foi estuprado antes de morrer. Ele foi atingido com pelo menos três tiros na região das costas. A cabeça estava enrolada com fita isolante e uma corda estava no pescoço.

A cabeça estava enrolada com fita isolante e uma corda estava no pescoço







De acordo com a moradora Cláudia Regina, crianças da comunidade estavam brincando no ramal quando avistaram o corpo.

"Era por volta das 15h quando minha filha, que estava brincando com os amiguinhos, encontrou o corpo. Eles ficaram assustados e saíram correndo aqui pra casa", explicou a moradora.

Os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegaram na ocorrência por volta das 19h, depois que foram acionados pela população. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo,que agora deve passar pelo exame de necropsia. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Moradores dizem não conhecer quem era a vítima, mas acreditam - que pela crueldade da morte - o homem possa estar envolvido com algum crime grave. "Ninguém morre desse jeito do nada. Ele deve ter feito algo grave, porque essa morte parece uma vingança. Geralmente, quando há estupro é porque o cara era estuprador", comentou um dos moradores, que não quis ser identificado.

Outro Caso

Um corpo foi encontrado, na tarde desta sexta-feira (9), na localidade conhecida como Ramal da Samsung, no Distrito Industrial II, zona Leste de Manaus. O cadáver, que já estava com o crânio e demais ossos à mostra, foi encontrado numa área de barranco, e provavelmente tenha sido “desovado” no local.

O corpo foi encontrado por policiais da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) durante patrulhamento de rotina pela área.

