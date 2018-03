Veja casos de motoristas que invadiram calçadas e causaram acidentes

Manaus - Mesmo com diversas ações de fiscalizações no trânsito de Manaus, casos de acidentes são comuns, principalmente, por conta da imprudência de alguns condutores ou pela falta de manutenção adequada dos veículos. Na manhã desta sexta-feira (9), por exemplo, uma mulher morreu esmagada ao ser atingida por um ônibus, em péssimas condições de uso, que invadiu a calçada.

No trágico episódio desta manhã, a técnica de enfermagem Tatiana Damião de Oliveira, de 43 anos, ficou presa entre o veículo e um poste de energia elétrica. Mas, antes disso, ela conseguiu salvar a vida da mãe e de uma irmã. Após o acidente, o Sindicato das Empresas de Transporte de Manaus (Sinetram) informou que a empresa de ônibus lamentou o ocorrido e está prestando toda assistência necessária aos familiares da vítima, além de estar contribuindo com as investigações do caso.

Relembre agora alguns casos recentes de acidentes de trânsito em Manaus, publicados pelo Em Tempo

Além do caso desta manhã, um microônibus do transporte alternativo atropelou uma mulher e invadiu uma distribuidora na noite da última quinta-feira (2). A colisão ocorreu na rua Venezuela, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste. Segundo testemunhas, o motorista estava em alta velocidade e teria perdido a direção do carro ao desviar de buracos na via.

Mais casos

Ainda na madrugada do dia 2, por volta de 1h, um motorista da Uber, de 24 anos, ficou ferido após perder o controle do carro e colidir nas grades de proteção de uma escola particular, localizada na avenida Torquato Tapajós, na Zona Centro-Oeste de Manaus. A vítima foi arremessada.

Já em dezembro, as avenidas do Turismo, Getúlio Vargas, Ephigênio Salles e Rodrigo Otávio, em Manaus, foram palcos de acidentes de trânsito na noite do dia 22. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) registrou quatro com uma vítima fatal e outras vítimas lesionadas.

