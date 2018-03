Após execução de Buiú, esposa diz que morte não ficará impune

Manaus- Day José Pereira Lima, de 40 anos, vulgo "Buiú Perneta" foi executado com 10 tiros na noite desta sexta-feira (09), na rua Doutor Martins Santana, no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. Policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local para atender a ocorrência.

Testemunhas contam que dois homens em um carro, modelo Corsa Classic, de cor preta e placa não identificada, se aproximaram de Buiú - que estava em um lava jato - e efetuaram, pelos menos, 10 disparos contra ele. Os suspeitos fugiram do local após o crime.

Segundo informações dos policiais, "Buiú Perneta", que era chamado assim por possuir uma perna mecânica, não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do Samu. Há informações de que ele seria envolvido com o tráfico de drogas. Segundo a polícia, os pontos de vendas dos entorpecentes dele eram no Morro da Liberdade e o outro no Residencial Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus.

Ao lado corpo, a esposa de Buiú - que não foi identificada - gritava e pedia que ele voltasse à vida | Foto: divulgação





Assim que souberam da morte, familiares foram ao local. Ao lado corpo, a esposa de Buiú - que não foi identificada - gritava e pedia que ele voltasse à vida.

"Quem fez isso contigo vai pagar!", disse a mulher no momento em que a polícia realizava a perícia no corpo, ainda no local do crime. Sem comentar o caso com a imprensa, ela apenas pediu por Justiça.

Leia também: Corpo é encontrado em ramal com galho de árvore introduzido no ânus

Ainda de acordo com informações, o crime tem características de acerto de contas. Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local para colher informações e dar início nas investigações. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Veja a live do Em Tempo no local do crime:





Leia mais:

Corpo com crânio à mostra é encontrado no Distrito Industrial

Funcionários da saúde reclamam de 4 meses de salário atrasado

Mulher esmagada por ônibus conseguiu salvar irmã e mãe antes de morrer