Suspeito de estupro é morto a facadas e pauladas logo após delito

Manaus - A adolescente Juliana Lima Rodrigues, de 13 anos, foi estuprada e teve o pescoço perfurado, na manhã deste sábado (10), na rua Benedito Lira, na comunidade Novo Reino 2, bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus. O suspeito do crime, Edvan Santos, de 27 anos, foi perseguido e linchado por um grupo de pessoas, logo após matar a garota.

Juliana teria saído de casa, situada no mesmo bairro, para ir a uma festa e teria dormido na casa de uma amiga, segundo informações de familiares. Por volta das 5h30, quando estava retornando para casa, encontrou Edvan em frente a um terreno baldio. O homem, que segundo a Polícia Militar estava sob o efeito de drogas, puxou a menina para o terreno e a estuprou, em seguida perfurou o pescoço da vítima, provavelmente com pedaços de vidro.

A mãe do assassino, que de acordo com relatos de vizinhos já conhecia a conduta do filho pelo uso de drogas, teria percebido que ele estava sujo de sangue e tentou limpá-lo. Entretanto, os vizinhos perceberam que Edvan havia matado a garota e o perseguiram.

O homem ainda tentou fugir, pulou vários muros, mas acabou caindo dentro da residência de uma idosa. A população invadiu a casa e o matou com pauladas e facadas dentro do quarto da idosa. A dona da residência, identificada como Marivone Pereira Brandão, que mora com dois netos, não estava no imóvel no momento do ocorrido.

População se concentrou em frente a casa de onde foi retirado o corpo de Edvan, na comunidade Novo Reino. | Foto: Nícolas Daniel Marreco

Marivone contou que ficou assustada quando retornou para casa e encontrou uma multidão dentro de sua casa. O celular da mulher foi roubado durante o crime.

Policias militares da 4ª, 15ª e 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local. Por conta do grande número de envolvidos no momento do linchamento, a polícia ainda não identificou os autores do assassinato. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Os corpos de Juliana e Edvan foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).

