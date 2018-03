Homem é baleado após sair pra comprar bebidas no Viver Melhor

Manaus - Um homem identificado como Pedro Batista de Souza, de 35 anos, foi morto com três tiros por volta das 2h da manhã deste sábado (10) na quadra 33, na segunda etapa do conjunto Viver Melhor, Zona Norte.

O homem tinha saído para comprar bebidas alcoólicas por volta das 23h, segundo moradores das proximidades, e não foi mais visto desde então. Ainda de acordo com os populares, eles ouviram o disparo de uma arma de fogo três vezes próximo à invasão Paraíso, atrás do conjunto residencial.

Na manhã de sábado, o corpo foi encontrado e identificado pelos moradores. Após ser acionada, a 26º Cicom foi ao local do crime e em seguida acionou a equipe pericial do Instituto Médico Legal (IML) para a remoção do corpo.

Aparentemente, o corpo do homem estava com tiros na cabeça e em uma das pernas, além de marcas de golpes de faca. Uma garrafa de bebida da marca Corote foi encontrada ao lado do cadáver.

A causa do crime ainda é desconhecida pela polícia.

Uma senhora que mora próximo onde o corpo foi desovado disse que devido ao envolvimento com tráfico de drogas.

Pedro não possuía histórico criminal registrado no banco de dados da Polícia Civil, como informou a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O caso será investigado pela especializada.

Edição: Lívia Nadjanara

