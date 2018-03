Homem é morto a facadas em parada de ônibus no Jorge Teixeira

Manaus - Depois de sair de casa para deixar um amigo, em uma parada de ônibus, o vendedor de remédios naturais, Eliel Queiroz Avelino, de 21 anos, foi morto a golpes de facas na noite deste sábado (10), por volta das 22h. O crime aconteceu na avenida Autaz Mirim, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Segundo testemunhas, o homem teria sido vítima de pelo menos cinco homens, ainda não identificados pela polícia. Ele estaria bebendo, em casa, com um grupo de amigos, quando um deles pediu que Eliel fosse deixá-lo na parada e quando estava retornando para a residência, foi atacado pelos suspeitos.

Moradores do local viram a ação, e logo que os homens fugiram foram socorrer a vítima, que estava agonizando depois de ser atingido por cerca de cinco vezes com a faca do crime. O homem foi socorrido pelos familiares que o levaram para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste.

Eliel não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na noite de sábado. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necropsia.

