Homem embriagado mata amigo em frente centro de reabilitação em Manaus

A vítima tinha 32 anos e trabalhada como voluntário no tratamento de dependentes químicos | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Gerson Roque, de 32 anos, foi assassinado a facadas, na manhã desta segunda-feira (12), na rua Araxá, do conjunto Manoa, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.



A vítima foi assassinada por um amigo identificado apenas como “Francisco”. O suspeito do crime morava junto com Gerson na casa de recuperação Ministério Pentecostal Caçadores da Centésima Ovelha.

O coordenador do centro de reabilitação, apóstolo Marcos Aurélio, explicou que o fato ocorreu após Gerson tentar conter Francisco, que estava embriagado tentando invadir o local.



“O Gerson saiu do mundo das drogas e era um dos líderes aqui do centro de reabilitação, mas infelizmente um dos rapazes, que também estava em tratamento na clínica, assassinou o Gerson, após eles terem um breve desentendimento. O Francisco agrediu e desferiu três facadas no Gerson, que ainda correu e tentou pedir ajuda, mas acabou morrendo dentro da casa de reabilitação”, explicou o apóstolo.

Após o crime, Francisco fugiu do local. Até a publicação desta matéria o suspeito ainda não havia sido localizado pela polícia. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), e o caso deverá ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Depois de sair de casa para deixar um amigo, em uma parada de ônibus, o vendedor de remédios naturais, Eliel Queiroz Avelino, de 21 anos, foi morto a golpes de facas na noite do último sábado (10), por volta das 22h. O crime aconteceu na avenida Autaz Mirim, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Segundo testemunhas, o homem teria sido vítima de pelo menos cinco homens, ainda não identificados pela polícia. Ele estaria bebendo, em casa, com um grupo de amigos, quando um deles pediu que Eliel fosse deixá-lo na parada. Na volta para casa, a vítima foi atacada pelos suspeitos.



Edição: Isac Sharlon





Leia mais:

