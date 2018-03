Filha visita mãe e a encontra morta; idosa recebia ameaças no WhatsApp

O corpo da idosa foi encontrado pela filha, por volta das 8h da manhã. | Foto: Divulgação

Manaus – Uma idosa de 67 anos foi encontrada morta, na manhã desta segunda-feira (12), na casa em que morava com um filho. O corpo dela foi achado por uma das filhas durante visita à casa da mãe. Para a família, a morte da mulher ainda é um mistério, mas a hipótese de que ela tenha sido abusada sexualmente, não foi descartada pela polícia, tendo em vista que ela estaria recebendo ameaças pelo WhatsApp, conforme informou vizinhos.

Francisca morava com o filho, que necessita de cuidados especiais após sofrer um acidente e ficar em estado vegetativo. O corpo da idosa foi encontrado pela filha, por volta das 8h da manhã. Segundo a polícia, a vítima havia falecido a poucas horas. A perícia ainda está no local para fazer a investigação.



Leia também: Denúncia leva à prisão de jovem com 5,3 quilos de cocaína em Tefé

Uma amiga da família da vítima, que não quis ser identificada, diz suspeitar da participação da ex-companheira do filho da idosa. Segundo a amiga, a moça foi a responsável pelo acidente que deixou o rapaz em estado vegetativo.

Outro caso

Também na manhã desta segunda, um homem identificado como Gerson Roque, de 32 anos, foi assassinado a facadas na rua Araxá, do conjunto Manoa, bairro Cidade Nova.

De acordo com informações de policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi morto por um homem identificado apenas como “Francisco”. O suspeito do crime morava junto com Gerson na casa de recuperação Ministério pentecostal caçadores da centésima ovelha.

O coordenador do centro de reabilitação, apóstolo Marcos Aurélio, explicou que o fato ocorreu após Gerson tentar conter Francisco que estava embriagado tentando invadir o local.

“O Gerson saiu do mundo das drogas, ele era um dos líderes aqui do centro de reabilitação, mas infelizmente um dos rapazes que também estava em tratamento aqui na clínica assassinou o Gerson após eles terem um breve desentendimento. O Francisco agrediu e desferiu 3 facadas no Gerson, ele correu e tentou pedir ajuda aqui, mas acabou morrendo aqui dentro da casa de reabilitação”, explicou o apóstolo.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Em festa de criança, homem armado esfaqueia irmãos à procura de esposa

Ex-detento é executado com quatro tiros em Flores

Homem é morto a facadas em parada de ônibus no Jorge Teixeira