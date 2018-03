Adolescente denuncia ter sido estuprada por pai embriagado, em Manaus

Manaus - Um homem de 36 anos foi preso após estuprar a filha, uma adolescente de 14 anos, na noite deste domingo, por volta das 22h. A vítima dormia em uma rede quando foi acordada pelo homem, que havia chegado em casa embriagado. O caso aconteceu na rua Paciência, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

Embriagado, o homem ordenou que a vítima deitasse na cama dele e passou a acariciar o corpo da jovem. "A menina relata que deitou na cama da irmã, mas o pai a chamou para a sua cama. Então ele começou a beijar a boca da menor, chupar o pescoço, morder o rosto e passar a mão nos seios. Ela diz que tentava fugir e ele dava tapas em seu rosto, além de aplicar por várias vezes o golpe conhecido como 'mata -Leão', enforcando-a para que ela cedesse às vontades do pai", informou a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra à Criança e o Adolescente (Depca).

Delegada Juliana Tuma informou que o depoimento do pai é contraditório com o da vítima, porém há declarações que validam o estupro | Foto: Tainá Benevides

Ainda segundo a delegada, só não houve penetração no estupro porque a vítima alegou que estava com fome e conseguiu ir até a cozinha. "Neste momento ela enviou várias mensagens de texto do celular para familiares, amigos e colegas de trabalho da mãe, que estava em serviço quando o crime acontecia", destacou a delegada.

A tia e uma vizinha da garota chegaram até o local, mas o pai não quis abrir a porta e a ameaçava caso ela contasse o que tinha acontecido. A porta da casa só foi aberta porque havia o irmão da madrasta da menina, que dormia na casa e acordou com o barulho.

A tia conseguiu tirar a menina da casa e a levou para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul. A polícia foi acionada e o pai foi preso em flagrante.

Ainda de acordo com Tuma, em depoimento o pai nega as acusações e diz que a filha estaria chateada e por isso inventou as acusações. "Ele diz que a menina ficou chateada porque ele não queria vê-la em conversas de aplicativo de WhatsApp. Por esse motivo, ele teria mandado ela para o quarto", relatou.

A delegada ainda revela que o testemunho do pai é contraditório com o da vítima. "O fato importante é que ele nega a acusação de estupro, mas não nega o fato de ter mordido o rosto e o pescoço da filha. Ele declara que foi uma brincadeira, o que chega até a validar com a declaração da menor", finalizou a delegada.

O homem está preso e deve ser encaminhado para audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul.

Edição: Isac Sharlon

