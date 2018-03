Envolvidos em morte de taxista são presos no Careiro da Várzea, no AM

A vítima tinha 44 anos | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos e Defraudações (Derfd) prenderam, na manhã desta segunda-feira (12), um homem e uma mulher em Careiro da Várzea, distante 23 km de Manaus.

De acordo com informações da equipe de investigação da Derfd, a dupla é suspeita de ter envolvimento direto no latrocínio do taxista Márcio Luiz Macedo da Silva, de 44 anos, encontrado estrangulado na última quarta-feira (28), no ramal da rodovia AM-010. Ainda segundo a polícia, durante a prisão o homem foi baleado, porém não corre risco de morte.

Relembre o caso



O taxista Márcio da Silva sumiu, na última segunda-feira (26), após realizar uma corrida para dois homens e uma mulher. Ele teria iniciado a corrida para o trio nas proximidades do Hospital Universitário (HU) Adriano Jorge, na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Centro-Sul de Manaus.

Durante a prisão dos envolvidos um homem foi baleado | Foto: Marcely Gomes





Rodrigo Macedo Ruiz, de 23 anos, filho da vítima, relatou que o pai deveria ter ido buscar a esposa (mãe de Rodrigo) no Terminal 2 para leva-la a uma consulta médica, mas não apareceu, para o desespero da família.

Na manhã do dia 28 (quarta-feira) o corpo do Taxista foi encontrado em um ramal localizado no km 35 da rodovia AM 010, Zona Rural de Manaus. A vítima foi encontrada estrangulada com cordas amarradas nas mãos e no pescoço.

Edição: Isac Sharlon

