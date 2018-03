Pai tenta estuprar filha em matagal e é agredido na Cidade de Deus

Manaus - É cada vez mais inacreditável o número de casos de estupro de vulneráveis que tem sido manchete de jornais e portais da cidade. Após o caso do último domingo (11), onde um homem foi detido suspeito de estuprar uma filha de 14 anos, no bairro Educandos, Zona Sul, um segundo suspeito também foi preso nesta segunda-feira (12). Na ocasião, um homem de 32 anos foi flagrado tentando estuprar a filha, de apenas 7 anos, em uma área de mata no bairro Cidade de Deus, Zona Leste.



O homem de 32 anos foi preso por policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Testemunhas relataram que o suspeito estava com a braguilha da calça aberta, e a criança estava com a calça abaixada.

Homem estava com parte da calça abaixada. | Foto: Márcio Melo

Ao ser interrogado ainda no local sobre o que estava fazendo, o homem disse que teria ido buscar a filha na escola e iria bater nela, porque a menina estava com desempenho ruim na escola. Logo depois, o homem apresentou uma outra versão de que os dois iriam tomar banho em um igarapé próximo, mas o relato não convenceu testemunhas, que agrediram o homem antes de ele ser preso pela Polícia Militar.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Juliana Tuma, homem será autuado, em flagrante, pelo crime de estupro de vulnerável.

Juliana Tuma, titular da Depca. | Foto: Márcio Melo

"Não era a primeira vez que ele estuprava a filha. A própria criança, inclusive, tentou se justificar com a versão do banho no igarapé, mas confirmou a história de que ele já fazia isso há muito tempo. Ele será encaminhado amanhã para audiência de custódia, e a criança será encaminhada para acolhimento", afirmou.





