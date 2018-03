Dupla é presa com 126 porções de skank e cocaína no Tancredo Neves

Manaus - Depois de denúncias feitas pela população, a dupla identificada como Daniel de Souza Pereira, de 24 anos, e Fernando Lima de Lima, de 20, foi presa por volta do meio-dia, desta segunda-feira (12). Os dois foram presos, em flagrante, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus, e indiciados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Com a dupla, foram apreendidas 103 porções de skank e 23 porções de cocaína.

Segundo o titular do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Christiano Castilho, os suspeitos foram presos na casa onde moram. As denunciantes relataram à polícia, que a dupla estaria comercializando substâncias ilícitas nas proximidades do endereço informado.

“Na manhã de hoje (12) nos deslocamos até o endereço indicado e, durante revista na residência, apreendemos em posse de Daniel e Fernando 103 porções pequenas de maconha do tipo skank e 23 porções pequenas de cocaína. As drogas estavam embaladas em pequenas quantidades, em sacos plásticos transparentes, prontas para serem comercializadas”, declarou o delegado.



Mandado de prisão

Conforme o titular do 14º DIP, no prédio da unidade policial foi verificado que Fernando tinha em aberto, em nome dele, um mandado de prisão por um homicídio ocorrido em 2016. O documento foi expedido em 22 de março do ano passado e o caso corre em segredo de Justiça. Ainda durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado que Daniel já havia sido preso por receptação e que respondia pelo crime em liberdade.





Edição: Luís Henrique Oliveira





