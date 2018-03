Vídeo mostra suposta extorsão de PMs a peruano em Manaus

Manaus - Uma abordagem de rotina da Polícia Militar do Amazonas teria terminado em extorsão na última semana. A vítima seria um peruano, que não quis ser identificado por temer represálias, e teve R$ 200 levados pelos policiais. O caso ocorreu na Rua Tristão de Ataíde, esquina com a Avenida Timbiras, Cidade Nova 1, Zona Norte de Manaus, e a ação foi filmada por um motorista que desconfiou da atitude dos PMs.

Ao Em Tempo, o autor do vídeo informou que os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) teriam levado a renda do peruano, que trabalha como office boy, caracterizando o crime de extorsão. Antes disso, os PM´s pararam o rapaz que estava numa motocicleta.

"Eles alegaram que ele estaria em atitude suspeita e exigiram que ele entregasse os documentos. Logo em seguida, eles levaram o homem para dentro da viatura e depois saíram calmamente. Eu já havia estranhado porque eles abordaram o peruano num local e levaram ele para a via, que é menos movimentada. Depois que vi eles saindo da viatura e não levando o homem pra delegacia. Na hora suspeitei que tinha algo errado", disse a testemunha ocular do caso - que teve o nome preservado.

Veja o vídeo da abordagem

Policiais foram flagrados por testemunha supostamente extorquindo motocilista | Autor: Divulgação





Assim que os policiais saíram do local, eu fui até o peruano e perguntei o que havia acontecido. Ele me relatou que a dupla de PMs havia levado o seu dinheiro.

"Ele disse para mim que foi abordado longe do local de onde foi deixado. Eles olharam as coisas dele, entraram no carro e vasculharam as suas coisas. Depois que pegaram a grana, eles o liberaram. Eu acho importante não deixar passar um fato como este, principalmente, porque alguns policiais pegam dinheiro de pessoas humildes e leigas por falta de documentos" disse o autor do vídeo.

Leia também: Polícia impede entrada de drogas e celulares no presídio em UPP



Por telefone, a equipe de reportagem entrou em contato com a vítima. O peruano informou que mora em Manaus há apenas quatro meses e nunca imaginou que seria vítima de extorsão. Ele disse que se mudou para a capital amazonense com o objetivo de estudar Educação Física, porém, enquanto não concretiza o sonho, trabalha como entregador em um escritório.

Vale ressaltar que, segundo ele, os policiais não fizeram nenhum tipo de ameaça. Apenas levaram o dinheiro que estava em seu bolso, olharam os documentos e foram embora sem dizer nada. A vítima só entendeu que havia sido extorquida, ao ser avisada pela testemunha que não é comum policiais do Brasil levarem pertences pessoais dos cidadãos.

Denúncia

O caso não foi registrado na Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública. Em nota, a Assessoria da Polícia Militar afirmou que todos os casos de policiais militares com conduta criminosa são apurados pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD), mediante denúncia. Se constatado o fato, o policial é submetido a sindicância disciplinar e, dependendo da gravidade dos fatos, a pena pode ser a exclusão da corporação.

A assessoria informou ainda que toda conduta criminosa deve ser denunciada. A denúncia pode ser feita tanto na Corregedoria Geral da SSP, como na DJD da PM, que fica localizada no Comando Geral, em Petrópolis. Após a denúncia é aberto uma sindicância para apurar os fatos e identificar os agentes

Denúncias via WhatsApp

A corregedoria geral criou mais um canal para que as pessoas possam denunciar atos ilícitos de policiais Civis, Militares, Corpo de bombeiros e dos servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM). O número para denúncias é o (92) 98227-5900. Para as denúncias, é preciso apresentar provas e indícios de irregularidade na conduta do servidor.

A corregedora destaca que a maioria das denúncias que chega ao órgão não tem procedência comprovada. São situações motivadas pela revolta de pessoas presas em flagrante e de seus familiares com o trabalho policial. Os processos são apurados por exames de corpo de delito, em casos de lesão à vítima, e investigação direta aos servidores denunciados por atos irregulares. Em todos os casos, a vítima é resguardada pelo ato da denúncia.

Leia Mais:

Vídeo: homem é preso com mala cheia de drogas em ônibus em Manacapuru

Homens encapuzados arrombam casa e matam homem a tiros

Jovem forja o próprio sequestro para extorquir família em Itacoatiara