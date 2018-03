Homem é preso por roubar moto armado com terçado no Jorge Teixeira

Manaus - Com mandado de pisão expedido no último domingo (11), Carlos Poltergar Souza Reis, o "Pol", de 19 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (12), por volta das 9h, depois de investigação pelos policiais do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na rua L, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado titular do 14º DIP, Christiano Castilho, o mandado de prisão em nome de Carlos foi expedido pela juíza Mirza Telma de Oliveira Cunha, no Plantão Criminal. “Carlos está envolvido no roubo de uma motocicleta, modelo Yamaha YBR 125, de cor preta e placa PHH 7287. O crime ocorreu na madrugada do dia 22 de fevereiro deste ano, na rua Marcassita, Conjunto Nova Floresta, bairro Jorge Teixeira", explicou o delegado.

Ainda segundo o delegado, as investigações em torno do caso tiveram início após o dono do veículo, um homem de 35 anos, procurar a polícia e relatar que havia sido abordado por dois homens, que estavam em posse de um terçado, cada um, e exigiram que ele entregasse a moto.

Leia também: Presa dupla que esfaqueou adolescente com 48 facadas em Itacoatiara



Motocicleta encontrada

Conforme Castilho, no dia 5 de março deste ano, Carlos e um comparsa, identificado como Alexsandro Bandeira Moraes, de 25 anos, foram abordados por policiais militares da Força Tática em posse da motocicleta roubada no último dia 22 de fevereiro. A dupla foi conduzida à delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Na ocasião, “Pol” acabou liberado.

“No dia em que a motocicleta roubada foi recuperada, Carlos estava na garupa do veículo. Ele e Alexsandro negaram envolvimento no roubo da moto. Alexsandro foi autuado em flagrante por receptação e Carlos foi liberado. Entretanto, posteriormente, a vítima reconheceu Carlos como sendo o autor do roubo. Diante dos fatos, representei à Justiça o pedido de prisão preventiva em nome dele”, esclareceu Castilho.

Reincidente

A autoridade policial ainda destacou que Carlos já havia sido preso em janeiro deste ano. “Verificamos, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), que ele já havia sido preso em flagrante no dia 7 de janeiro deste ano, por roubo majorado e associação criminosa, e liberado em Audiência de Custódia”, enfatizou o titular do 14º DIP.





Leia mais:



Veja vídeo: bebê é abandonado por pais embriagados em estrada do AM

Presa dupla que esfaqueou adolescente com 48 facadas em Itacoatiara

Itapiranga é a segunda cidade a ganhar unidade de serviços do Detran-AM