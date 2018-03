Quadrilha é presa após amarrar caseiros e roubar sítio na BR-174

Manaus - Rafael Pimentel Araújo, de 19 anos, Antônio Eduardo Moreira Chaves, de 18 anos, foram presos e dois adolescentes, um de 17 e outro de 16 anos, foram apreendidos, na noite desta segunda-feira (12). Segundo a Polícia Militar, os jovens são integrantes de uma quadrilha que assaltou um sítio, localizado no km 12 da BR-174, zona rural de Manaus.

Os suspeitos renderam dois caseiros e roubaram roupas e dezenas de eletrodomésticos. Por volta das 20h, policiais militares da 20ª Cicom foram acionados e ao chegarem ao local encontraram as vítimas amarradas. A equipe policial fez buscas na área, mas nenhum dos assaltantes foi encontrado.

Às 21h, os policiais receberam um novo chamado informando que os suspeitos haviam retornado ao sítio. A equipe se deslocou ao local e encontrou os quatro suspeitos no km 10. Dois assaltantes conseguiram fugir.

Todos foram os objetos foram recuperados | Foto: Divulgação

Os suspeitos foram levados pela polícia até o sítio e as vítimas os reconheceram. Um deles informou que os produtos do crime estavam escondidos em uma área de mata, nas proximidades do sítio.

Foram recuperados três TVs, cinco celulares, uma caixa de som amplificadora, um rádio, dois facões, duas mochilas com roupas e uma caixa pequena de som USB.

As vítimas, o produto do crime e suspeitos foram encaminhados ao 19º Distrito integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Edição: Mara Magalhães

