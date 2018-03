Homem presencia traição e mata amante da esposa no Jorge Teixeira

Manaus – Um homem, ainda não identificado, foi assassinado na manhã desta terça-feira (13), em uma casa na rua das Pétalas, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A vítima era amante da moradora da casa, Juliana Brasil Pinto, de 24 anos. Ele foi surpreendido com a chegada do esposo de Juliana, que ao ver a traição, o esfaqueou e fugiu do local.

Policiais da 14ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom) ainda estão no local para averiguar a situação.

Por medo de represálias, moradores do local não quiseram dar nenhuma informação sobre o caso. O esposo de Juliana, ainda não foi identificado pela polícia. Segundo informações preliminares, Juliana teria fugido com o marido após o crime.

De acordo com outras testemunhas, que estavam no local, a vítima não era morador do bairro e estava ali apenas para se encontrar com Juliana.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros (DEHS).O Instituto Médico Legal (IML) já foi acionado para o local.

Outro caso

Ainda no Jorge Teixeira, nesta segunda (12) um homem foi preso após tentar roubar uma moto com um terçado. Carlos Poltergar Souza Reis, o "Pol", de 19 anos foi encontrado na rua L, depois de investigação pelos policiais do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo o delegado titular do 14º DIP, Christiano Castilho, as investigações em torno do caso tiveram início após o dono do veículo, um homem de 35 anos, procurar a polícia e relatar que havia sido abordado por dois homens, que estavam em posse de um terçado, cada um, e exigiram que ele entregasse a moto.

A autoridade policial ainda destacou que Carlos já havia sido preso em janeiro deste ano. “Verificamos, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), que ele já havia sido preso em flagrante no dia 7 de janeiro deste ano, por roubo majorado e associação criminosa, e liberado em Audiência de Custódia”, enfatizou o titular do 14º DIP.

