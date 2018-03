Criminosos invadem shopping de Manaus e roubam R$ 15 mil de loja

Manaus - Dois criminosos armados roubaram R$ 15 mil de uma loja de departamento do Amazonas Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. O fato aconteceu na noite desta segunda-feira (12).

Consta no relatório do Centro Integrado de Segurança (Ciops), que por volta das 21h, os suspeitos se passaram por clientes e foram até o setor de crediário da loja, que fica próximo aos caixas onde são realizados pagamentos. No local, renderam dois vigilantes e anunciaram o assalto.

A dupla fugiu sem ser identificada e levou R$ 5 mil do caixa da loja e R$ 10 mil de um malote que seria transportado em um carro-forte. Policiais da 22ª Cicom foram acionados para atender a ocorrência, mas não localizaram nenhum dos suspeitos.

Imagens de câmeras de segurança do centro de compras e da loja de departamento devem ajudar nas investigações.

Em nota o Amazonas Shopping informou que não houve feridos e o centro de compras segue colaborando com a investigação junto a Policia Militar.

Homem presencia traição e mata amante da esposa no Jorge Teixeira

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado na manhã desta terça-feira (13), em uma casa na rua das Pétalas, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A vítima era amante da moradora da casa, Juliana Brasil Pinto, de 24 anos. Ele foi surpreendido com a chegada do esposo de Juliana, que ao ver a traição, o esfaqueou e fugiu do local.

Policiais da 14ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom) ainda estão no local para averiguar a situação.

Por medo de represálias, moradores do local não quiseram dar nenhuma informação sobre o caso. O esposo de Juliana, ainda não foi identificado pela polícia. Segundo informações preliminares, Juliana teria fugido com o marido após o crime.

