Estelionatário 'Marquinhos' é preso; ele responde a 30 processos

Manaus - Marcos Rogério Ribeiro Fonseca, de 39 anos, conhecido como Marquinhos, foi preso por policiais do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na segunda-feira (12), na rua 213, do bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com o titular do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Delegado Mac Donald, o homem foi preso após a justiça expedir um mandado de prisão preventiva por estelionato em nome do acusado.

Titular do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Delegado Mac Donald, prendeu o criminoso preventivamente. | Foto: Marcely Gomes

"Antes, o Marcos aplicava o golpe diretamente nas pessoas interessadas em adquirir passagens aéreas. Porém, ele evoluiu no seu modo de praticar o crime de estelionato, agora ele utilizava agências já estruturada na cidade. Ele vendia as passagens em nome da agência recebia o dinheiro e não repassava o dinheiro para o proprietário da agência de viagens", explicou o delegado.

O delegado ressaltou ainda que suspeito já foi preso em 2017 também por estelionato. Em nome de Marcos constam mais de 55 boletins de ocorrência registrado por estelionato e fraude, além de 30 processos na justiça do Amazonas pelos mesmos delitos.

Material apreendido com Marquinhos. | Foto: Marcely Gomes

Marcos foi indiciado por estelionato e após o término dos procedimentos na delegacia ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Edição: Lívia Nadjanara

