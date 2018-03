'Estou arrependido', diz suspeito de roubar e matar taxista em Manaus

Manaus - Sem falar muito, Alexandre Florêncio da Silva, de 24 anos, suspeito de participar da morte do taxista Márcio Luiz da Silva, de 46 anos, encontrado estrangulado na manhã do último dia 28, declarou que estava arrependido. Alexandre foi apresentado com a companheira, Meirivane Martins de Oliveira, de 22 anos, na tarde desta terça-feira (13), na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd). Conforme a polícia, Alexandre já tem passagem pelo crime de roubo majorado.

Alexandre e Merivane foram presos em sua residência na comunidade Bom Jesus, localizada no quilômetro 32 da rodovia AM-254, que liga Manaus a Autazes. Com o casal, ainda foi encontrado o tablet de Márcio, reconhecido pela família do taxista.

De acordo com o titular da Derfd, Adriano Féli, a vítima teria aceito uma corrida no ponto onde trabalhava, localizado na rua Codajás, na Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, para o Clube da Petrobras.



“Inicialmente, o Márcio tinha dito que a corrida sairia por R$ 60, mas depois fez a corrida por R$ 35, que era o que eles disseram que tinham. Quando chegaram no Clube da Petrobras, eles renderam o taxista e o prenderam no porta-malas do carro”, afirmou o delegado, ao ressaltar que o casal contou com o apoio de Anderson Ferreira de Almeida, de 24 anos, que está foragido, para cometer o crime.

Amigos e familiares lamentaram a morte de Márcio, que era motorista de taxi há 23 anos, de acordo com o amigo e também taxista Carlos Bulcão. “O Márcio disse que era a última corrida que ele iria pegar, porque depois ia buscar a mulher no Terminal 2, da Cachoeirinha. Ele era um grande amigo nosso, nunca fez mal a ninguém e ainda pediu para não morrer”, afirmou Bulcão.

O casal será indiciado por latrocínio (roubo seguido de morte). Anderson, que é conhecido como “Chuck”, está sendo procurado.







