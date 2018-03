Dois homens são presos em operação no Centro de Manaus

Manaus - Durante a continuidade da operação "Jejuardes", da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), os policiais conseguiram realizar a prisão de um foragido do sistema penitenciário e de um suposto traficante de drogas. A prisão ocorreu na noite desta terça-feira (13), no bairro Presidente Vargas, no Centro de Manaus.

O foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) foi identificado como Mauro Ramos da Costa, de 32 anos. Segundo a polícia, ele teria fugido em setembro do ano passado, enquanto estava no regime semiaberto. O detento respondia por furtos realizados em diversas zonas da cidade.

O outro preso durante a operação foi identificado como Audinei Pinheiro da Costa, de 26 anos. Ele foi detido na casa onde mora. De acordo com a polícia, ele tem passagem por tráfico de drogas e receptação. Os homens foram apresentados no 1º DIP e devem ser levados à Audiência de Custódia.

Segundo o vice-governador e secretário de segurança, Bosco Saraiva, a operação deve ter fim somente no mês de abril, depois da Páscoa.

"Nós estamos querendo fazer com que o cidadão saiba que ele está sendo protegido pela polícia, que estamos nas ruas, protegendo as pessoas de bem", disse o secretário.

Ainda de acordo com Bosco, a operação tem mapeado todas as áreas vermelhas da cidade, fazendo com que o trabalho da polícia seja mais eficiente durante as investigações e ações realizadas para combater o crime.

"Estamos colocando a polícia nas ruas, trabalhando arduamente e diariamente para inibir qualquer ação criminosa", completou Bosco.

Operação no Centro

A operação aconteceu na tarde desta terça-feira (13), e além de passar pelas ruas do bairro Presidente Vargas, passou pelo Terminal de integração 1, na Constantino Nery e pelo Terminal de integração 2, na Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. A ação reuniu cerca de 100 policiais entre civis e militares. A operação é uma ação conjunta da SSP com a Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop), a Polícia Civil e Polícia Militar do Amazonas.

