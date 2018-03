Após constantes furtos, escola da Zona Oeste terá reforço policial

A escola abriga alunos de 6 a 14 anos | Foto: Reprodução

Manaus - Palco de constantes furtos, a escola municipal Pedro Diogo, localizada na estrada da Vivenda Verde, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, terá a presença de policiais na unidade de ensino frequentemente, conforme divulgou a Polícia Militar do Amazonas, na manhã desta quarta-feira (14), à imprensa.

A informação foi confirmada após uma visita do tenente Cristiano e soldado Cláudio à escola. Na ocasião, a gestora Naomi Hattori, de 33 anos, relatou os constantes furtos ao local onde frequentam alunos com faixa etária de 6 a 14 anos de idade, no horário de funcionamento da escola, das 7h às 16h.

Naomi relatou aos policiais que houve furto de eletrodomésticos e lâmpadas à noite, ocorrido no final de janeiro de 2017, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência.

Homens presos

Durante a continuidade da operação "Jejuardes", da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), os policiais conseguiram realizar a prisão de um foragido do sistema penitenciário e de um suposto traficante de drogas. A prisão ocorreu na noite desta terça-feira (13), no bairro Presidente Vargas, no Centro de Manaus.

O foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) foi identificado como Mauro Ramos da Costa, de 32 anos. Segundo a polícia, ele teria fugido em setembro do ano passado, enquanto estava no regime semiaberto. O detento respondia por furtos realizados em diversas zonas da cidade.

O outro preso durante a operação foi identificado como Audinei Pinheiro da Costa, de 26 anos. Ele foi detido na casa onde mora. De acordo com a polícia, ele tem passagem por tráfico de drogas e receptação. Os homens foram apresentados no 1º DIP e devem ser levados à Audiência de Custódia.

