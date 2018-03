Adolescente é apreendido por roubo em casa; comparsa conseguiu fugir

A dupla armada com revólver roubou vários objetos e fugiu com o carro da família | Foto: Divulgação

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi apreendido, na noite desta terça-feira (13), após assaltar uma casa na rua Lírio da China, loteamento Águas Claras, bairro Novo Aleixo, Zona Norte da capital.

Por volta das 13h30, o suspeito invadiu a casa junto com um comparsa. A dupla armada com revólver roubou vários objetos e fugiu com o carro da família, modelo Fiat Uno.

Leia também: Dois homens são presos em operação no Centro de Manaus

Polícias da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e três viaturas saíram em busca dos suspeitos, minutos depois a equipe policial conseguiu realizar a abordagem. Apenas o adolescente foi apreendido, o comparsa conseguiu fugir e ainda não foi identificado.

O menor chegou a ser agredido pela polução e foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai)

Outro caso

Três homens, não identificados, invadiram uma casa na rua Ana Gimenez, conjunto Castanheira, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste da capital, e roubaram cerca de R$ 3,5 mil.

Consta no relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) que os suspeitos chegaram na residência em um carro modelo Honda City, de cor prata. Além do dinheiro, os criminosos levaram vários objetos e celulares

Ainda conforme a polícia, um dos suspeitos estava encapuzado e ao sair da residencia tirou o capuz e foi reconhecido pelos moradores da área apenas como Nivaldo, antigo morador do bairro. Os outros criminosos fugiram sem ser identificados.

Polícias da 4ª Cicom atenderam a ocorrência e orientaram as vítimas do crime.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Após constantes furtos, escola da Zona Oeste terá reforço policial

'Estou arrependido', diz suspeito de roubar e matar taxista em Manaus

Estelionatário 'Marquinhos' é preso; ele responde a 30 processos