Criminosos matam casal a tiros e deixam dois baleados na Zona Leste

Manaus - Suspeitos circulando em um carro vermelho, de modelo e placa não identificados, mataram a tiros na noite desta quarta-feira (14), Jorge Tásito Miranda de Souza, de 22 anos, e Raide Barbosa da Silva, de 18 anos, no bairro Zumbi e Armando Mendes, respectivamente. Outro casal, ainda não identificado também foi atingido pelos tiros, e está internado no pronto-socorro João Lúcio.

De acordo com a polícia, os suspeitos atiraram em Jorge, no Zumbi, e depois saíram em direção ao bairro do Armando Mendes, onde executaram Raíde. No local, os atiradores pretendiam matar um outro homem, até o momento não identificado, mas encontraram Raíde, que estava com uma irmã e, supostamente, seu cunhado.

Os quatro baleados foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao João Lúcio, mas Jorge e Raide não resistiram os ferimentos e morreram ainda na noite desta quarta. A irmã de Raíde e outro baleado continuam internados na unidade hospitalar. O estado de saúde deles não foi informado.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido identificado e a motivação dos crimes continuava desconhecida.





