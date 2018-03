Executado com 5 tiros, ajudante de pedreiro morreu ao lado de namorada

A vítima tinha 20 anos e o crime aconteceu por volta de 1h da manhã | Foto: Arquivo/Em Tempo

Manaus - O ajudante de pedreiro Villiam Garcia da Silva, de 20 anos, foi executado com cinco tiros na madrugada desta quinta-feira (15). A vítima estava caminhando com a namorada na rua Santa Rita, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus, quando aconteceu o crime.

Por volta de 1h, o casal estava a caminho de uma lanchonete quando foi abordado por três homens. Segundo a Polícia Civil, dois dos suspeitos estavam armados e atiraram contra Villiam. “Antes dos disparos, os homens ainda pediram para a namorada dele se afastar”, contou uma testemunha que não quis ter o nome divulgado.

Os suspeitos fugiram em um carro, de características não informadas, que estava dando apoio nas proximidades do local do crime. Villiam foi atingido no pescoço, rosto, abdômen, ombro e em uma das pernas. Ele não resistiu e morreu no local.

De acordo com policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas na área e estava jurada de morte por outros traficantes. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Advogado Baleado

O Advogado Marcelo Aguiar, de 40 anos, foi baleado, na noite da última quarta-feira (14), no momento em que conversava com um homem identificado como “Guto”, em frente à residência onde morava, localizada na rua Coronel Madeira, Centro de Manacapuru (município distante 84 km de Manaus).

De acordo com informações de policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar, em Manacapuru, no momento em que o advogado conversava, um suspeito, até o momento não identificado, chegou ao local e realizou vários disparos na direção de Guto, porém o alvo escondeu-se atrás do advogado.



Isac Sharlon

