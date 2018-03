Passageiro reage a assalto em ônibus, desarma dupla e atira seis vezes

Dois homens armados com um revólver calibre 38 invadiram o coletivo e anunciaram o assalto | Foto: Divulgação

Manaus - Um caso inusitado ocorreu dentro de um veículo da linha 651 do transporte público, na noite desta quarta-feira (14), quando o ônibus trafegava pela Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. Dois homens armados com um revólver calibre 38 invadiram o coletivo e anunciaram o assalto, porém não contavam com a atitude ousada de um dos passageiros.

O passageiro não identificado conseguiu desarmar a dupla que estava recolhendo os pertences das pessoas. Segundo informações de policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no momento em que o passageiro percebeu o assalto correu em direção ao criminoso armado e travou uma luta corporal. Na ocasião, o homem conseguiu desarmar o assaltante e ainda efetuou seis disparos contra a dupla, porém não conseguiu atingir ninguém.

Leia também: Executado com 5 tiros, ajudante de pedreiro morreu ao lado de namorada

Ainda de acordo com a PM, os assaltantes fugiram do ônibus sem conseguir roubar objetos e dinheiro dos passageiros. Os policiais fizeram várias buscas pela área no intuito de encontrar os criminosos, mas nenhum dos suspeitos foi encontrado.

O passageiro foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos sobre o caso e em seguida foi liberado.

Execução

O ajudante de pedreiro Villiam Garcia da Silva, de 20 anos, foi executado com cinco tiros na madrugada desta quinta-feira (15). A vítima estava caminhando com a namorada na rua Santa Rita, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus, quando aconteceu o crime.

Por volta de 1h, o casal estava a caminho de uma lanchonete quando foi abordado por três homens. Segundo a Polícia Civil, dois dos suspeitos estavam armados e atiraram contra Villiam. “Antes dos disparos, os homens ainda pediram para a namorada dele se afastar”, contou uma testemunha que não quis ter o nome divulgado.



Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Empresas operam com 100% da frota de ônibus em Manaus nesta quinta

Greve na segurança poderá ser contida com 'plano B', diz Governo do AM

Defesa de delegado pede reconstituição do homicídio no Porão do Alemão