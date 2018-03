Trio é preso por roubar R$ 14 mil em assalto com reféns em shopping

O trio foi apresentado em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (15) | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Após ter sido preso com maconha tentando sair de Manaus pela rodovia federal BR-174, Sidney Lima de Souza Júnior, de 19 anos, foi capturado em uma barreira de fiscalização a caminho de Presidente Figueiredo (município distante 117 km da capital). Ao ser conduzido a uma unidade policial, ele confessou ter participado de um roubo a uma loja de roupas situada em um shopping na Zona Centro-Sul da cidade.

Em depoimento ao delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), o jovem contou detalhes da ação e revelou a localização e os nomes dos comparsas envolvidos no roubo.

"Logo no dia em que tomamos conhecimento desse assalto a equipe da Derfd foi no rasto desses indivíduos e, logo no primeiro momento, conseguimos reconhecer dois assaltantes, por meio das imagens das câmeras de segurança do shopping e da loja. No dia do fato os suspeitos levaram R$ 14 mil dos caixas da loja", disse o delegado.

Félix explicou ainda que, após tomar conhecimento que Sidney havia sido preso, foi até o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e colheu o depoimento do suspeito. Na ocasião, Sidney disse que os outros dois envolvidos no roubo estavam escondidos em uma casa na rua 1 do bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste. Os policiais foram até o local e prenderam os irmãos Ageu Daniel Santos de Oliveira, de 18 anos, e Alex Santos de Oliveira, de 29 anos.

"Alex arquitetou toda ação criminosa e é um indivíduo muito perigoso, sendo que esta é terceira vez que ele está sendo preso por roubo majorado, inclusive já foi preso em 2011 pela polícia Federal, durante uma operação que prendeu várias pessoas que assaltavam agências dos correios em Manaus. Já Ageu foi quem rendeu os funcionários e clientes até a saída do shopping, além de fazer refém uma das funcionárias da loja", finalizou o delegado.

Ao todo, a Polícia aprendeu com o trio R$ 3 mil, um revólver calibre 38, um simulacro de arma de fogo, relógios, celulares, além de duas porções médias de cocaína e maconha. Todos foram indiciados por roubo majorado e associação criminosa armada. Após os procedimentos na delegacia o trio será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174, onde permanecerão à disposição da Justiça.

