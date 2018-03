Jogo de cartas termina com homem executado com mais de 10 tiros no AM

Manaus - "Ele era um cara legal, sempre falava com todo mundo aqui da rua. Não sabemos o que aconteceu". É assim que os vizinhos definem Nagibe Vasque Geber, de 23 anos, executado na tarde desta quinta-feira (15), no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. Conforme a 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Nagibe foi executado com mais de dez tiros.

De acordo com testemunhas que não quiseram se identificar por medo de represálias, a vítima estava jogando baralho com amigos em uma residência em frente à sua, quando suspeitos passaram atirando de dentro de um veículo de placa e modelo desconhecidos.

"Ele ainda tentou fugir, mas os bandidos acertaram mesmo assim. Um deles ainda saiu do carro e deu um tiro de espingarda na cabeça dele para ter certeza de que ele já tinha morrido", contou um dos vizinhos.

Familiares não quiseram falar com a reportagem para comentar se Nagibe recebia ameaças. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necrópsia. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido identificado ou preso.





