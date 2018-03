Preso homem que oferecia dinheiro em troca de sexo com menores

Manaus - Moradores do bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus, agrediram um homem que estuprou uma adolescente de 13 anos dentro de uma casa abandonada, na avenida Cosme Ferreira. O caso ocorreu nesta quinta-feira (15), por volta de 1h, e o suspeito confessou que esta não é a primeira vez que faz sexo com menores de idade. Ele disse em depoimento que gosta da prática e costuma oferecer dinheiro às vítimas.

Os policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) saíram para realizar patrulha no bairro quando foram acionados por moradores. Nahim estava sendo agredido por ter estuprado a adolescente. Ao chegarem ao local, os policiais detiveram o homem e o encaminharam até a Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca).

Leia também: Jogo de cartas termina com homem executado com mais de 10 tiros no AM

Ainda segundo os policiais, durante depoimento, Nahim afirmou que praticava sexo com as vítimas após pagá-las. Segundo ele, a adolescente estava em via pública, quando fez a abordagem. Ele solicitou os serviços sexuais dela e a garota teria aceitado o "programa". A quantia, supostamente oferecida pelo homem, não foi divulgada pela polícia.

A vítima confirmou a versão e disse aos policiais que foi levada, logo em seguida, para uma casa abandonada. Porém, ao chegar lá, ele não quis pagar pelos serviços e ela desistiu de ter a prática sexual. Ele acabou cometendo o estupro e ainda a ameaçou de morte com um caco de vidro, que estava jogado no local.

Conforme a polícia, a adolescente conseguiu gritar por socorro. Nesse momento, moradores ouviram os pedidos de socorro e conseguiram fazer o homem sair de cima dela. Nahim saiu correndo, mas foi alcançado pelos populares - que o agrediram até a chegada da polícia.

Nahim foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da cidade.

Edição: Bruna Souza

Leia mais



Rodoviários garantem que polícia na rua evitará paralisação

Mobilização no AM para a Base Curricular acontece nesta sexta-feira

Obras na Djalma alteram mais uma vez rotas de ônibus; confira