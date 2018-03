Tiroteios em bairros da Zona Oeste deixam quatro feridos

Manaus - Duas troca de tiros distintas deixaram os moradores do bairro da Glória e Presidentes Vargas, ambos na Zona Oeste de Manaus, aterrorizados na noite desta quinta-feira (15). Ao menos, quatro pessoas foram atingidas pelos disparos. Elas foram encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no Adrianópolis, na Zona Centro-Sul da cidade. Nenhum suspeito foi identificado.

No bairro da Glória, segundo moradores, os suspeitos teriam chegado em uma motocicleta, de características desconhecidas. Eles pararam na frente de uma drogaria, localizada na rua Presidente Dutra, e efetuado os disparos contra um homem e uma mulher, ainda não identificados. Ambos foram atingidos pelos disparos e levados ao hospital.

Já no bairro Presidente Vargas, dois homens teriam sido baleados na rua Kako Caminha. Os dois, segundo testemunhas, teriam envolvimento com o tráfico de drogas. As vítimas do tiroteio também não foram identificadas e também levadas para o hospital.



Os casos serão investigados pelas delegacias das respectivas áreas. A polícia não confirmou se as duas ocorrências tem relação, mas acredita que são casos isolados por conta do modus operandi. Os crimes têm características de tentativa de execução.

