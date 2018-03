Detento que batia em mulher é executado com quatro tiros na Zona Leste

Manaus - O detento do regime semiaberto João Martins de Oliveira, de 33 anos, foi executado com quatro tiros, na noite desta quinta-feira (15), em frente da casa da família, localizada na rua Castanho, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

João estava sentado em uma mureta na varanda e conversava com um irmão, quando foi surpreendido por um homem, que se aproximou e fez os disparos que atingiram a cabeça e as costas dele.

O suspeito fugiu correndo e não foi identificado. A vítima foi socorrida pelos familiares e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, também na Zona Leste, mas chegou morto na unidade de saúde.

Leia também: Mais de 40 mil mulheres são vítimas de violência no AM em um ano

O irmão da vítima, que não foi identificado, e testemunhou o crime, informou à polícia que João era usuário de drogas, mas não tinha dívidas com o tráfico. Antes do crime, a vítima havia ido jogar futebol com um vizinho, mas não aconteceu nenhuma discussão no local.

Segundo a Polícia Civil, a vítima cumpria pena por agressão contra mulher. A motivação e autoria do crime estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Troca de tiros

Duas troca de tiros distintas deixaram os moradores do bairro da Glória e Presidentes Vargas, ambos na Zona Oeste de Manaus, aterrorizados na noite desta quinta-feira (15). Ao menos, quatro pessoas foram atingidas pelos disparos. Elas foram encaminhadas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, no Adrianópolis, na Zona Centro-Sul da cidade. Nenhum suspeito foi identificado.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Em entrevista, Maria da Penha fala da lei para vítimas da violência

Em trabalho de parto, mulher pede ajuda de PMs para dar à luz a bebê

Tiroteios em bairros da Zona Oeste deixam quatro feridos