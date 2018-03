Criança assiste mãe ser espancada até a morte por suspeita de furto

Manaus - Acusada de ter furtado um aparelho celular, a jovem Milena Assis da Silva, de 19 anos, foi espancada até a morte em frente a filha de apenas 3 anos. O caso aconteceu nesta quinta-feira (15), em uma quitinete na rua Santa Helena, bairro Betânia, Zona Sul de Manaus.

A vítima estava em um dos quartos da quitinete, na companhia da filha e de uma amiga, quando duas mulheres e um homossexual foram até o imóvel e a agrediram. Testemunhas informaram que os suspeitos chegaram ao local por volta das 13h.

“Eles ficaram chamando a Milena do lado de fora, xingaram ela, e mandavam devolver um celular. Passaram um bom tempo batendo boca, quando se aproximaram da grade e viram que o portão estava aberto. As duas mulheres entraram na quitinete e começaram agredir Milena no corredor. Uma das suspeitas usava um punhal de ferro”, contou uma testemunha, que não quis se identificar.

“Ela foi muito agredida. Bateram na cabeça e na barriga dela. A Milena havia chegado na casa da amiga na quarta-feira (14). Ela sempre estava pela área, mas morava em outro bairro", contou a testemunha.

Milena Assis, segundo testemunhas, era usuária de drogas | Foto: Divulgação

Após agressão, o trio fugiu a pé sem ser identificado. Moradores do bairro acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (S amu). A vítima foi levada ao Hospital João Lúcio, mas chegou morta na unidade de saúde.

Milena Assis , segundo testemunhas, era usuária de drogas. A filha dela, foi levada por familiares. O suposto furto do celular teria acontecido em um campo, nas proximidades do igarapé do 40. Mas o caso não foi comprovado e nenhum aparelho foi encontrado. A família da jovem não foi encontrada para comentar o caso.

A Polícia Militar esteve no local, mas ninguém foi preso. A quitinete possui varias câmeras de segurança, que devem auxiliar a Polícia Civil na identificação dos suspeitos. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Mara Magalhães

