Traficante morre ao trocar tiros com policiais no São Raimundo

Manaus – Um rapaz, identificado apenas como Igor, foi morto após reagir à uma abordagem policial, na tarde desta sexta-feira (16). Ele foi flagrado vendendo drogas no Prosamim do bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus, e acabou trocando tiros com os policiais da 24ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom). Ainda não há informações se mais pessoas ficaram feridas durante a ação.

A polícia não quis informar se a abordagem resultou de um patrulhamento de rotina ou se a ação ocorreu após alguma denúncia. Moradores da região denunciam que a área está se tornando um ponto comum de tráfico de drogas. A ativa movimentação de traficantes traz medo para moradores do local.

Segundo uma moradora, que preferiu não ser identificada por medo de represálias, ela evita sair de casa ou passar por algumas áreas, dominadas pelos traficantes, para não ser vítima de bala perdida.

“Todo mundo sabe que eles vendem drogas aqui no Prosamim, mas a polícia não fez nada. Se denunciarmos, nós corremos risco de vida. Tenho medo por meus filhos”, disse a dona de casa.



Outros casos

No fim do ano passado, esse mesmo local foi palco de várias mortes após disputas entre traficantes. Em 30 de dezembro do ano passado, o ex-presidiário Dilson Brito da Silva, de 26 anos, conhecido como "Catita", foi executado com cinco tiros.

O crime aconteceu na rua da Cachoeira, no Prosamim do bairro São Raimundo. De acordo com informações do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), dois homens em uma motocicleta, de características não informadas, atingiram a vítima que estava em via pública. Os suspeitos fugiram sem ser identificados.

Após a morte de “Catita”, houve uma troca de tiros envolvendo dois traficantes rivais que disputavam a venda de drogas na área. Na época, uma moradora, que também preferiu não se identificar, disse que o alvo dos tiros já sabia que haveria uma possível ação que ameaçava sua vida e já estava preparado.

Edição: Bruna Souza

