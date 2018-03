Atiradores invadem bar e atiram contra mulher no Novo Reino

Manaus - A dona de um bar foi surpreendida, na tarde desta sexta-feira (16), por dois homens armados, ainda não identificados, dentro do estabelecimento, situado na rua Agnelo Bittencourt, no Novo Reino 2, Zona Leste de Manaus. Ela foi baleada enquanto descansava deitada no sofá da família.

Os atiradores teriam realizado pelo menos três disparos contra Ivanete Martins Pereira, de 49 anos. A ação foi flagrada pelos sobrinhos da vítima, de 18 anos e 7 anos respectivamente. Os suspeitos fugiram do local e até a publicação dessa matéria ainda não foram capturados.

De acordo com a polícia, Ivanete estaria dormindo dentro do "Bar da Nete", quando a dupla invadiu o local. A vítima acordou assustada com os barulhos do arrombamento e depois os suspeitos realizaram os disparos a queima-roupa.

A vítima estaria dormindo no sofá | Foto: Divulgação

Ainda segundo a polícia, os sobrinhos da vítima estavam na casa assistindo televisão quando viram a tia sendo baleada pelos dois homens armados. Os dois, assustados, teriam se escondido para não serem atingidos pelos disparos.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local e realizou os primeiros socorros. Em seguida, a vítima foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. O estado de saúde da vítima não foi informado. A reportagem aguarda posicionamento da Susam.

