Homem compra celular roubado por R$ 120 e acaba sendo preso em Manaus

Manaus - O autônomo José Jackson Ribeiro de Souza, foi preso pelo crime de receptação, na rua Paulo Lopes, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, na tarde de quinta-feira (15), por volta das 15h, após investigação do 11º Distrito Integrado de Polícia.

De acordo com a titular do 11º DIP, Joyce Coelho, com José Jackson foi recuperado um aparelho celular modelo Galaxy J5 Prime, da marca Samsung, roubado de uma adolescente de 12 anos, no momento em que a vítima caminhava pela rua Zélia Ramos, no mesmo bairro. O crime ocorreu por volta das 11h.

“Logo após o roubo, a vítima, acompanhada do pai, nos procurou para formalizar a ocorrência. Na ocasião, relatou que estava em via pública quando foi abordada por um homem com uma arma de fogo. O homem exigiu que a adolescente entregasse o aparelho celular que segurava e, em seguida, empreendeu fuga”, explicou a delegada.

Delegada Joyce Coelho. | Foto: Divulgação

Joyce Coelho ressaltou que durante as diligências, os policiais civis do 11º DIP obtiveram informações de que o aparelho celular havia sido comprado por José Jackson. Conduzido à unidade policial, o homem argumentou que pagou R$120 pelo celular e afirmou, ainda, ter conhecimento de que o objeto seria oriundo de roubo.

José Jackson foi autuado, em flagrante, por receptação. Por se tratar de um delito com menor potencial ofensivo, a titular do 11° DIP arbitrou fiança de R$ 954 ao suspeito. Após pagar o valor estipulado pela autoridade policial, o homem foi liberado para responder pelo crime em liberdade. O aparelho celular recuperado foi devolvido à adolescente.

A delegada Joyce Coelho destacou que as diligências em torno do caso irão continuar, até que o autor do roubo seja identificado e preso.





Edição: Luís Henrique Oliveira





